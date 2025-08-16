Advertisement

لبنان

رئيس بلدية يتعرّض لرشقات رشاشة إسرائيلية!

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:05
A-
A+
Doc-P-1405435-638909612221719140.jpg
Doc-P-1405435-638909612221719140.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرض رئيس بلدية الماري يوسف فياض لرشقات رشاشة من جانب القوات الإسرائيلية اثناء تواجدهم على مفرق العباسية - المجيدية.
Advertisement

تجدر الإشارة إلى أن رئيس البلدية كان يرافق موظفاً في مجلس الجنوب.
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": تعرض اطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة من موقع للجيش الاسرائيلي في رويسات العلم
lebanon 24
16/08/2025 22:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": الجيش الاسرائيلي يطلق رشقات رشاشة من موقع الرادار باتجاه اطراف بلدة شبعا
lebanon 24
16/08/2025 22:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": موقع الرادار الإسرائيلي يطلق رشقات رشاشة غزيرة باتجاه أطراف بلدة شبعا
lebanon 24
16/08/2025 22:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قوات العدو الإسرائيلي المتمرّكزة في موقع رويسات العلم تطلق رشقات رشاشة باتجاه ٲطراف بلدة كفرشوبا
lebanon 24
16/08/2025 22:29:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:14 | 2025-08-16
15:07 | 2025-08-16
15:02 | 2025-08-16
14:32 | 2025-08-16
14:26 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24