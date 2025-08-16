Advertisement

لبنان

أسامة سعد يستقبل وفداً من حزب التحرير

Lebanon 24
16-08-2025 | 10:16
A-
A+
Doc-P-1405437-638909614657133267.jpg
Doc-P-1405437-638909614657133267.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري، النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، وفداً من حزب التحرير ضمّ حسن نحاس وعلي أصلان والمهندس بلال زيدان.
Advertisement

وجرى خلال اللقاء البحث في الأوضاع السياسية العامة والتطورات على الساحة المحلية، إضافةً إلى التحديات التي تواجه المواطنين في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
مواضيع ذات صلة
أماني يستقبل وفداً قيادياً وشعبياً من حزب البعث: وجه لبنان إستثنائي
lebanon 24
16/08/2025 22:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
أسامة سعد استقبل وفد لجان القواطع في مخيم عين الحلوة
lebanon 24
16/08/2025 22:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مفتي صيدا يستقبل وفدًا من الأمن العام ويشيد بجهوده في الجنوب
lebanon 24
16/08/2025 22:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب أسامة سعد يزور السفير أشرف دبور في زيارة وداعية
lebanon 24
16/08/2025 22:29:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:23 | 2025-08-16
15:14 | 2025-08-16
15:07 | 2025-08-16
15:02 | 2025-08-16
14:32 | 2025-08-16
14:26 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24