كشفت وثيقة إتصال صادرة عن تفيد بأنه بتاريخ 10 آب 2025، توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي المحاذية للحدود ، بالتخطيط لخطف عناصر من في منطقتي والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية.

