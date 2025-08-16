Advertisement

لبنان

مخطط خطير لـ"خطف عناصر من الجيش".. وثيقة أمنية تكشف (صورة)

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:01
Doc-P-1405468-638909679377110092.jpg
Doc-P-1405468-638909679377110092.jpg photos 0
كشفت وثيقة إتصال صادرة عن قيادة الجيش تفيد بأنه بتاريخ 10 آب 2025، توافرت معلومات عن قيام عناصر أصولية متطرفة متمركزة داخل الأراضي السورية المحاذية للحدود اللبنانية، بالتخطيط لخطف عناصر من الجيش اللبناني في منطقتي البقاع والشمال بهدف مبادلتهم بموقوفين إسلاميين في السجون اللبنانية.
وأظهرت الوثيقة أنه جرى الطلب من وحدات الجيش وفروع الاستخبارات اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر وتعزيز الحرس خاصة في الليل والإفادة عن أي تحركات مشبوهة سواء في الداخل السوري أو الداخل اللبناني.
 
 
 
 
