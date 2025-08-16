Advertisement

لبنان

بين سيارة وشاحنة.. حادث سير مروّع في البقاع!

Lebanon 24
16-08-2025 | 12:58
وقع حادث سير مروّع بين سيارة من نوع "بي أم دبليو" وشاحنة على طريق عام تعنايل - بر الياس مُقابل بازار البقاع.
وأسفر الحادث عن سقوط جريحٍ جرى نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة.
 
 
 

