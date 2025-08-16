Advertisement

لبنان

باسيل من بشعله: التضامن ضروري لإعادة النهوض بعد الحريق

Lebanon 24
16-08-2025 | 13:13
A-
A+
Doc-P-1405491-638909720983694605.jpeg
Doc-P-1405491-638909720983694605.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار رئيس "التيار الوطني الحرالنائب جبران باسيل، بلدية بشعله داعما ومطمئنا، بعد الحريق الكبير الذي شبّ بالامس في أحراج البلدة، والتقى رئيس البلدية المهندس جورج الشدياق، وعقد معه لقاء للوقوف على حجم الخسائر وكيفية تفادي تكرار هذه الكارثة وإعادة التشجير .
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية بشعله ناشد المعنيين العمل لإخماد حريق كبير في البلدة
lebanon 24
17/08/2025 08:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيسة المفوضية الأوروبية من بكين: إعادة التوازن في العلاقات مع الصين أمر ضروري
lebanon 24
17/08/2025 08:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري لـ"الشرق": نحتاج بشكل ضروري لتأمين أجهزة ومعدات مخصصة لإخماد الحرائق
lebanon 24
17/08/2025 08:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الزراعة السوري للعربية: سنعمل على إعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق
lebanon 24
17/08/2025 08:41:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-08-17
01:15 | 2025-08-17
01:00 | 2025-08-17
00:12 | 2025-08-17
23:55 | 2025-08-16
23:32 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24