باسيل من بشعله: التضامن ضروري لإعادة النهوض بعد الحريق

زار رئيس " " ، بلدية بشعله داعما ومطمئنا، بعد الحريق الكبير الذي شبّ بالامس في أحراج البلدة، والتقى رئيس البلدية المهندس ، وعقد معه لقاء للوقوف على حجم الخسائر وكيفية تفادي تكرار هذه الكارثة وإعادة التشجير .

Advertisement