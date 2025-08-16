ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ الأميركية تريدُ التجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في لمدة عام واحد وأخير، بينما ترغب بالتجديد من دون مُهلة أو سقفٍ زمني.

وأوضحت المعلومات أنه "لا اتفاق بين أميركا وفرنسا حتى الآن بشأن التجديد لليونيفيل، في حين أن اجتماعات لم تحسم الأمر".