لبنان
ما جديد ملف التجديد لـ"اليونيفيل"؟
Lebanon 24
16-08-2025
|
13:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ
الولايات المتحدة
الأميركية تريدُ التجديد لقوات "اليونيفيل" العاملة في
لبنان
لمدة عام واحد وأخير، بينما
فرنسا
ترغب بالتجديد من دون مُهلة أو سقفٍ زمني.
وأوضحت المعلومات أنه "لا اتفاق بين أميركا وفرنسا حتى الآن بشأن التجديد لليونيفيل، في حين أن اجتماعات
باريس
لم تحسم الأمر".
تابع
