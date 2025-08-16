آخر المعلومات.. ماذا تقول أجواء واشنطن عن خطاب قاسم؟

قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، أن الأميركية منزعجة من كلام لـ" " الشيخ ، الجمعة، والذي لوّح بإمكانية حدوث داخليّ إن تم العمل على نزع سلاح "الحزب".

Advertisement

وذكرت المعلومات أنَّ " ، ورغم انزعاجهم من خطاب ، إلا أنهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي، وليسوا بوارد الضغط على ".