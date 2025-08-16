Advertisement

لبنان

آخر المعلومات.. ماذا تقول أجواء واشنطن عن خطاب قاسم؟

Lebanon 24
16-08-2025 | 14:32
A-
A+
Doc-P-1405522-638909772621658847.jpg
Doc-P-1405522-638909772621658847.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة الأميركية منزعجة من كلام الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم، الجمعة، والذي لوّح بإمكانية حدوث صدام داخليّ إن تم العمل على نزع سلاح "الحزب".
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنَّ "الأميركيين، ورغم انزعاجهم من خطاب قاسم، إلا أنهم مرتاحون للموقف اللبناني الرسمي، وليسوا بوارد الضغط على الدولة اللبنانية". 
 
مواضيع ذات صلة
"تحذير للحكومة".. ماذا قالت مصادر مقربة من "الحزب" عن خطاب قاسم؟
lebanon 24
17/08/2025 08:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قالت مصادر مقربة من "حزب الله" عن خطاب الرئيس عون؟
lebanon 24
17/08/2025 08:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الشيخ قاسم... ماذا قالت يعقوبيان؟
lebanon 24
17/08/2025 08:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة مدويّة يطلقها جنوبيون.. ماذا حصل بعد خطاب نعيم قاسم؟
lebanon 24
17/08/2025 08:42:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2025-08-17
01:15 | 2025-08-17
01:00 | 2025-08-17
00:12 | 2025-08-17
23:55 | 2025-08-16
23:32 | 2025-08-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24