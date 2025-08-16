Advertisement

لبنان

الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري

Lebanon 24
16-08-2025 | 15:02
ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ينتظر ما سيحملهُ المبعوث الأميركي توم براك والموفدة الأميركية السابقة إلى لبنان مورغان أورتاغوس، وذلك خلال زيارتهما المرتقبة إلى بيروت هذا الشهر.
وقالت المعلومات إنَّ "النقاشات مع برّاك لن تقتصر على بند تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، فبند التجديد لقوات اليونيفيل بات ضاغطاً قبل أسبوعين من موعد انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي".
 
المعلومات أوضحت أيضاً أنَّ "لبنان نفّذ الخطوة الأولى لناحية إقرار بند حصرية السلاح وهو ينتظر من برّاك  تقديم خطوة في المقابل والضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الأراضي المحتلة".
 


