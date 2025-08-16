الأنظار نحو عين التينة.. هذا ما ينتظره بري

ذكرت معلومات صحفية، اليوم السبت، أن ينتظر ما سيحملهُ المبعوث الأميركي توم براك والموفدة الأميركية السابقة إلى ، وذلك خلال زيارتهما المرتقبة إلى هذا الشهر.

وقالت المعلومات إنَّ "النقاشات مع برّاك لن تقتصر على بند تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار، فبند التجديد لقوات اليونيفيل بات ضاغطاً قبل أسبوعين من موعد انعقاد جلسة ".

المعلومات أوضحت أيضاً أنَّ "لبنان نفّذ الخطوة الأولى لناحية إقرار بند حصرية السلاح وهو ينتظر من برّاك تقديم خطوة في المقابل والضغط على الجانب الاسرائيلي لوقف خروقاته والانسحاب من الأراضي المحتلة".



