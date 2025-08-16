براك في لبنان غداً على إيقاع مبادرة رئاسية جديدة لتخفيف الاحتقان الداخلي

يترقب وصول الموفد الأميركي توم برّاك ونائبة مسؤول الشؤون الأميركية الخاصة بالشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، مطلع هذا الأسبوع إلى في زيارتهما الأولى بعد القرارات التي اتخذها في جلستَي 5 و 7 آب الحالي بشأن خطة "حصر السلاح".

وسيستمع الطرف اللبناني، بحسب ما افادت مصادر ديبلوماسية، إلى الأفكار الاميركية الجديدة، خصوصًا في ما يتعلق بالجهود الرامية لوقف الاعتداءات وانسحاب الجيش من النقاط التي يحتلها.

زيارة الموفدَين الأميركيَين، تأتي أيضًا على وقع التداعيات والردود المستمرة على خطاب الامين العام " " الشيخ نعيم قاسم. وفي هذا الاطار، كتبت "النهار": أهمية هذه الزيارة تتأتى من انها ستشهد خوضا في التفاصيل التنفيذية لورقة براك التي وافق مجلس الوزراء على أهدافها من دون تفاصيلها التنفيذية بعد . ولا يستبعد رغم كل ما حصل في الأيام والساعات الأخيرة ان يواكب "حزب الله " زيارة براك بجولة إضافية من التصعيد السياسي والهجمات الكلامية العبثية فيما سيجري رصد موقف شريكه الرئيس وما إذا كان سيمضي في مجاراته ببعض الأمور ام سيلعب دورا في إقناعه بالتزام الحد الأدنى من الهدوء والتعقل.

مصدر سياسي متابع أشار لـ "نداء الوطن" إلى أنّ نتائج زيارة براك وأورتاغوس قد تكون إيجابية، خصوصًا بعدما أظهرت الدولة جديتها في خطة حصر السلاح، وتمسّكها في استكمالها حتى النهاية، رغم كل التحديات التي تواجهها والعراقيل التي تعترضها.

وعلمت "الأنباء الكويتية" من أحد أعضاء الفريق الرئاسي ان الرئاسة اللبنانية ستعرض على الموفد الأميركي توماس باراك الذي يصطحب معه مورغان أورتاغوس في زيارته إلى بيروت غدا الاثنين، تحقيق شيء ما من المطالب اللبنانية، خصوصاً بضمان الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة، وضمان أمن الحدود الشمالية مع سورية، "مع الإدراك مسبقا ان انسحابا عسكريا إسرائيليا كاملا يبدو متعذراً".

وتابع قائلا: "هذه هواجس لبنان وليس حزب الله وحده، وقد قامت الحكومة اللبنانية بما عليها لجهة تبني الورقة الأميركية واتخذت قرارا غير مسبوق في هذا السياق. والمطلوب الحصول على شيء في المقابل، وفق ما طرحه باراك باعتماد سياسة خطوة مقابل خطوة. وسننتظر ما سيحمله باراك، وما ستسفر عنه الزيارة». وأقر بوجود احتقان كبير «لا بد من العمل على تخفيفه".