بالصورة.. طائرة عسكرية لبنانية تُحلق فوق الحدود مع سوريا

نفذت طائرة تابعة لسلاح الجوّ اللبناني، عملية تحليق عند الحدود - في ، وذلك بهدف رصد تحركات عسكريّة لمسلحين يمكثون داخل الأراضي السورية.

Advertisement

وتأتي هذه الخطوة في ظل تهديدات أطلقتها عصابات مسلحة بالدخول إلى وتخطيطها لعمليات خطف تطال عناصر من الجيش لمُبادلتهم بسجناء في .