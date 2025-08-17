Advertisement

لبنان

بالصورة.. طائرة عسكرية لبنانية تُحلق فوق الحدود مع سوريا

Lebanon 24
17-08-2025 | 03:25
نفذت طائرة تابعة لسلاح الجوّ اللبناني، عملية تحليق عند الحدود اللبنانية - السورية في البقاع، وذلك بهدف رصد تحركات عسكريّة لمسلحين يمكثون داخل الأراضي السورية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تهديدات أطلقتها عصابات مسلحة بالدخول إلى لبنان وتخطيطها لعمليات خطف تطال عناصر من الجيش لمُبادلتهم بسجناء في سجن رومية.
 
 
