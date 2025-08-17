سليمان: مسار حصر السلاح يمثل أولوية

قال الرئيس سليمان في تصريح اليوم: "بعد حرب 2006، وفي مثل هذا اليوم، في 17 آب، انتشر في الجنوب بعد غيابٍ تجاوز العقدين، لتنفيذ القرار الدولي 1701. لكن لم يلتزم بموجبات القرار، بل عمد إلى تكديس السلاح في الجنوب والبقاع، وفي الضاحية وغيرها تحت شعار التحرير. غير أن هذه الترسانة، حين استُخدمت في حرب الإسناد في 8 تشرين الأول، لم تحقق النتيجة الموعودة، بل جلبت القتل والدمار، وأسقطت هيبة الدولة وفكرة الردع التي احيطت بالمقاومة كما "بمحور الممانعة" بأسره.

وتابع: "كفى. لم يعد مقبولاً أن تُهزم الإرادة الوطنية الجامعة، التي تجلّت في قرار بأكثريته الساحقة، لتنتصر مكانها إرادة الخارج وأطراف محور الممانعة وشعار وحدة الساحات التي لم يتبقَّ منها سوى الساحة . إن مسار حصر السلاح لم يعد خياراً مؤجلاً، بل هو اليوم أولوية تتقدّم على الخبز والإعمار والإصلاح، رحمةً بالوطن وصيغته الفريدة، التي تسعى إلى عليها لإثبات نظريتها في مذهبية الدولة اليهودية".