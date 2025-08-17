عملية أمنية وكمين في الأوزاعي.. إليكم التفاصيل

Advertisement

أعلنت – العامة، أنه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق ، وبعد عمليات متابعة ميدانية واستعلامية دقيقة، تمكنت من توقيف أحد المطلوبين الخطرين في محلة .وأوضحت أن الموقوف، ويدعى ع. ع. (مواليد 1978، لبناني)، صادر بحقه تسع مذكرات عدلية بجرائم سرقة دراجة آلية، احتيال، نقل أسلحة وذخائر حربية، تخريب، تكسير آلية عسكرية ومعاملة عناصر الأمن بالشدة.وبعد عملية رصد دقيقة، نفّذت دورية من الشعبة كميناً محكماً بتاريخ 7 آب 2025 أسفر عن توقيفه، وقد سُلِّم إلى الجهة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة المختص.