لبنان

عملية أمنية وكمين في الأوزاعي.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:22
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة، أنه في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد عمليات متابعة ميدانية واستعلامية دقيقة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف أحد المطلوبين الخطرين في محلة الأوزاعي.
وأوضحت أن الموقوف، ويدعى ع. ع. (مواليد 1978، لبناني)، صادر بحقه تسع مذكرات عدلية بجرائم سرقة دراجة آلية، احتيال، نقل أسلحة وذخائر حربية، تخريب، تكسير آلية عسكرية ومعاملة عناصر الأمن بالشدة.
 
وبعد عملية رصد دقيقة، نفّذت دورية من الشعبة كميناً محكماً بتاريخ 7 آب 2025 أسفر عن توقيفه، وقد سُلِّم إلى الجهة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
مطلوب بحقه مذكرات عدلية بتهم مختلفة (الامن)

