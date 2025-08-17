مسعد: الأكثرية الصامتة هي صوت التغيير الحقيقي في لبنان

اعتبر النائب ، أنه "في ظل المشهد السياسي الراهن في ، تتجه الأنظار دائماً نحو الانقسامات الحزبية والصراعات بين الأطراف المختلفة، بينما يغفل الكثيرون عن الحقيقة الأهم: هناك غالبية صامتة، خارج الاصطفافات التقليدية، تحمل الرهان الحقيقي على التغيير والإصلاح".

وتابع: "هذه الأكثرية ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي تعبير حي عن إرادة اللبنانيين في الخروج من حالة الجمود والفساد، ورغبتهم في بناء وطن يقوم على الشفافية، العدالة، والمساءلة. هي الأكثرية التي تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يأتي عبر الانتماءات الحزبية الضيقة، بل عبر مبادرات حقيقية تتجاوز المحاصصة السياسية.

وقال: "إن الاعتراف بوجود هذه الغالبية الصامتة يعني أن الرهان على التغيير لم يعد خياراً هامشياً، بل أصبح واجباً وطنياً. على السياسيين والمواطنين على حد سواء أن يسمعوا هذا الصوت، وأن يعملوا معاً لتقديم البدائل الواقعية التي تلبي طموحات اللبنانيين في العيش ، في دولة مؤسسات لا يسيطر عليها أحد على حساب الآخرين".



وختم مسعد: "في النهاية، هذه الأكثرية الصامتة هي قلب الوطن النابض بالأمل، وهي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل، إذا ما أُتيح لها إرادتها بعيداً عن المحسوبيات والانقسامات القديمة".



