Advertisement

لبنان

مسعد: الأكثرية الصامتة هي صوت التغيير الحقيقي في لبنان

Lebanon 24
17-08-2025 | 04:41
A-
A+

Doc-P-1405644-638910277996136055.jpg
Doc-P-1405644-638910277996136055.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب شربل مسعد، أنه "في ظل المشهد السياسي الراهن في لبنان، تتجه الأنظار دائماً نحو الانقسامات الحزبية والصراعات بين الأطراف المختلفة، بينما يغفل الكثيرون عن الحقيقة الأهم: هناك غالبية صامتة، خارج الاصطفافات التقليدية، تحمل الرهان الحقيقي على التغيير والإصلاح".
Advertisement
 
وتابع: "هذه الأكثرية ليست مجرد رقم إحصائي، بل هي تعبير حي عن إرادة اللبنانيين في الخروج من حالة الجمود والفساد، ورغبتهم في بناء وطن يقوم على الشفافية، العدالة، والمساءلة. هي الأكثرية التي تؤمن بأن الإصلاح الحقيقي لا يأتي عبر الانتماءات الحزبية الضيقة، بل عبر مبادرات حقيقية تتجاوز المحاصصة السياسية.
 
وقال: "إن الاعتراف بوجود هذه الغالبية الصامتة يعني أن الرهان على التغيير لم يعد خياراً هامشياً، بل أصبح واجباً وطنياً. على السياسيين والمواطنين على حد سواء أن يسمعوا هذا الصوت، وأن يعملوا معاً لتقديم البدائل الواقعية التي تلبي طموحات اللبنانيين في العيش الكريم، في دولة مؤسسات لا يسيطر عليها أحد على حساب الآخرين".

وختم مسعد: "في النهاية، هذه الأكثرية الصامتة هي قلب الوطن النابض بالأمل، وهي الضمانة الحقيقية لمستقبل أفضل، إذا ما أُتيح لها التعبير عن إرادتها بعيداً عن المحسوبيات والانقسامات القديمة".

 
مواضيع ذات صلة
نقص الحديد عند النساء: أعراض صامتة قد تتحوّل إلى خطر حقيقي!
lebanon 24
17/08/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
بيع الذهب في لبنان: ظاهرة صامتة تفضح وضع المواطنين
lebanon 24
17/08/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
التجويع الممنهج… سياسة الإبادة الصامتة في غزّة!
lebanon 24
17/08/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
"معركة صامتة" تسبق التمديد لليونيفيل واتجاه لقرار اممي جديد
lebanon 24
17/08/2025 18:12:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24