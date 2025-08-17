الجيش: لا صحة لهذه الأخبار

صدر عن البيان التالي:

يتناقل بعض والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن في تخرق الأجواء بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات مسلحة بالدخول إلى وتنفيذ عمليات أمنية.



توضح قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات.



كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.