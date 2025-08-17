Advertisement

لبنان

الجيش: لا صحة لهذه الأخبار

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:03
A-
A+
Doc-P-1405654-638910290697263554.jpg
Doc-P-1405654-638910290697263554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش البيان التالي:
Advertisement
 
يتناقل بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية أخبارًا مفادها أن القوات الجوية في الجيش اللبناني تخرق الأجواء السورية بهدف رصد تحركات عسكرية من الجانب السوري في مناطق حدودية، وسط تهديدات أطلقتها مجموعات سورية مسلحة بالدخول إلى لبنان وتنفيذ عمليات أمنية.

توضح قيادة الجيش أنه لا صحة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن الوحدات العسكرية تراقب الوضع عند الحدود وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبطها وحمايتها، علمًا أن التواصل والتنسيق مستمران مع السلطات السورية لمتابعة أي تطورات.

كما تؤكد القيادة ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر من هذا النوع لما قد يسببه من تداعيات، والعودة إلى بيانات الجيش الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة.
مواضيع ذات صلة
وزارة الداخلية السورية: لا صحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء
lebanon 24
17/08/2025 18:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي لوزير الداخليّة: لا صحة لهذا الخبر
lebanon 24
17/08/2025 18:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
عن سجن رومية... مصدر أمنيّ يُوضح: لا صحة لهذه المعلومات المتداولة
lebanon 24
17/08/2025 18:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات لـ "لبنان 24": لا صحة لخبر الاعتداء على مركز للجيش في وادي فيسان ـ بعلبك والصورة المُنتشرة قديمة
lebanon 24
17/08/2025 18:13:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24