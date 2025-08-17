Advertisement

لبنان

نائب "حزب الله": السلاح نقطة قوتنا

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:32
رأى عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو أن "ما أقرته الحكومة اللبنانية خلال الجلسة المشهورة هو قرار استسلام لبنان وتجريده من نقطة قوته".
وسأل الحكومة خلال مجلس أربعين الإمام الحسين الذي تحييه القرى الكسروانية في قاعة حسينية بلدة زيتون: "كيف تسلمون أهم نقطة قوة في أول مرحلة؟ وهل فكر أحد من أركان الدولة في حال لم يلتزم العدو بالمراحل التالية ماذا سيقوم به في لبنان هذا العدو المتغول المجرم الذي يرتكب المجازر والإبادة في غزة؟"
أضاف: "إن رفضنا لهذا القرار واستعدادنا للذهاب إلى أي سيناريو يعتمد على عدم تحصيل إجابات على هذه الأسئلة فضلا عن تجربتنا مع هذا العدو الذي نشاهد يوميا انتهاكاته التي يقوم بها ضاربا بعرض الحائط أبسط القوانين الدولية التي يراهن عليها البعض كضامن للاستقرار".
ورأى أن "ورقة براك تتعاطى مع الجانب اللبناني لغة الفرض والإخضاع والذل بينما مع الجانب الصهيوني لغة التمني والتسويف، ومن أجل دفع هذا الذل عن لبنان وشعبه بكل مكوناته اعتبرنا هذا القرار غير السيادي بأنه قرار غير موجود".
وختم: "نحذر من أن يستثمر العدو من خلال توفر النية الى تنفيذ ما تريده الدولة وعلينا أن لا نقدم الذرائع لهذا العدو. العدو يقول بأن النية متوفرة، اذا نفذ العدو ما يلمح به من نوايا عدوانية تجاه لبنان، فما هو موقف الدولة اللبنانية؟ ما سيحصل سيكون وصمة عار في وجه الدولة التي تتعاطى بخفة والقليل من الحرص".
