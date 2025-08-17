أبو فاعور: الذين تجرأوا على وليد جنبلاط لا يمثّلون أبناء جبل العرب

صدر عن عضو كتلة اللقاء النائب البيان الآتي: "الذين تجرأوا على الرئيس لا يمثّلون ابناء جبل العرب، بل هم قلة باعت نفسها وصوتها والتحفت الاسرائيلي وانقلبت على الارث التاريخيّ للجبل وعلى الإرث الوطني والعربي لسلطان باشا الأطرش. وتحقيق العدالة للشهداء لا يكون بالإساءة إلى الرمز الذي نذر نفسه منذ العام ٢٠١١ لأجل حماية من إدلب إلى جرمانا إلى السويداء وجبل الشيخ".

