Advertisement

لبنان

أبو فاعور: الذين تجرأوا على وليد جنبلاط لا يمثّلون أبناء جبل العرب

Lebanon 24
17-08-2025 | 05:40
A-
A+
Doc-P-1405669-638910313569911622.png
Doc-P-1405669-638910313569911622.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور البيان الآتي: "الذين تجرأوا على الرئيس وليد جنبلاط لا يمثّلون ابناء جبل العرب، بل هم قلة باعت نفسها وصوتها  والتحفت العلم الاسرائيلي وانقلبت على الارث التاريخيّ للجبل وعلى الإرث الوطني والعربي لسلطان باشا الأطرش. وتحقيق العدالة للشهداء لا يكون بالإساءة إلى الرمز الذي نذر نفسه منذ العام ٢٠١١ لأجل حماية دروز سوريا من إدلب إلى جرمانا إلى السويداء وجبل الشيخ".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ابو فاعور: وليد جنبلاط حارس الهوية والقيم
lebanon 24
17/08/2025 18:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وليد جنبلاط من عاليه: يجب أن نؤكد على الوحدة الوطنية ومنع الفتنة وفي جبل العرب هناك من يحميهم ولديهم قادتهم ورجالاتهم والمطلوب أن نُبقي أنفسنا على الحياد قدر الإمكان وألّا نتورط
lebanon 24
17/08/2025 18:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع في راشيا بمشاركة أبو فاعور وتأكيد على مواقف جنبلاط الوطنية
lebanon 24
17/08/2025 18:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الصايغ لأبناء جبل العرب: خير الدروز أن يحكموا بحكومة العقل من داخل نفوسهم
lebanon 24
17/08/2025 18:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:46 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24