لبنان

الخازن عن رحيل مانغي: بعبدات تشهد على قداسته وبصماته الكثيرة في تاريخ لبنان

Lebanon 24
17-08-2025 | 08:06
أشار عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، في بيان، الى ان "بعبدات تستعد لاستقبال حبيبها جان لوي مانغي الذي عاش فيها طفولته وشبابه وحتى يوم انتقاله الى بيت الآب الذي نذر كل حياته له قولًا وفعلًا وكما كان المبدع في الهندسة المعمارية وجمال المهرجانات من بعلبك الى بيت الدين، كان المبدع في الإيمان والإنسانيّة وعمل الخير من دون أن تعرف شماله ما صنعت يمينه".
أضاف: "جان لوي مانغي المبدع كان بدأ في بناء مدفن له في بعبدات، ليرقد فيه جثمانه، لأن روحه هي في السماء مع الأبرار والصديقين والقديسين ولبنان وفرنسا وبعبدات تشهد على قداسة جان لوي مانغي، الذي ترك بصمات كثيرة في تاريخ لبنان ومعالمه العمرانية وأعماله الإنسانية".

وختم الخازن: "نم قرير العين وبعبدات في انتظارك، وكيف تنساك ولا تكرمك وأعمالك في كنيسة القديس أنطونيوس البادواني شاهدة على محبتك لهذه البلدة".

 
