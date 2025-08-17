إصابة سيارة... إطلاق نار على منزل رئيس بلديّة في البترون

أفادت مندوبة " "، أنّ شخصاً أطلق النار على منزل رئيس بلديّة كفرحيّ في ، وأصاب سيارة كانت مركونة أمام البيت.

Advertisement

وأدلى مُطلق النار بإفادته لدى ، التي تُواصل تحقيقاتها.