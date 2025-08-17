إصابة سيارة... إطلاق نار على منزل رئيس بلديّة في البترون

30
لبنان
أفادت مندوبة "
لبنان 24
"، أنّ شخصاً أطلق النار على منزل رئيس بلديّة كفرحيّ في
قضاء البترون
، وأصاب سيارة كانت مركونة أمام البيت.
وأدلى مُطلق النار بإفادته لدى
الأجهزة الأمنية
، التي تُواصل تحقيقاتها.
