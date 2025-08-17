Advertisement

لبنان

إصابة سيارة... إطلاق نار على منزل رئيس بلديّة في البترون

Lebanon 24
17-08-2025 | 10:46
A-
A+
Doc-P-1405755-638910498670608469.jpg
Doc-P-1405755-638910498670608469.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً أطلق النار على منزل رئيس بلديّة كفرحيّ في قضاء البترون، وأصاب سيارة كانت مركونة أمام البيت.
Advertisement
 
وأدلى مُطلق النار بإفادته لدى الأجهزة الأمنية، التي تُواصل تحقيقاتها.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
شاحنة تسقط على سيارة في البترون... إصابة شخص وحالة من الذعر
lebanon 24
17/08/2025 18:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق نار على منزل رجل أعمال
lebanon 24
17/08/2025 18:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
في أبي سمراء... مُطاردة وإطلاق نار ومُداهمة منزل
lebanon 24
17/08/2025 18:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب ركن سيارة... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار
lebanon 24
17/08/2025 18:16:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:00 | 2025-08-17
10:51 | 2025-08-17
10:31 | 2025-08-17
10:15 | 2025-08-17
10:01 | 2025-08-17
09:59 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24