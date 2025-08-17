Advertisement

لبنان

في مرجعيون.. طفل يتعرض للدغة "أفعى فلسطين" وهذا وضعه الصحي (صورة)

Lebanon 24
17-08-2025 | 11:45
تعرّض طفل في بلدة الصوانة – قضاء مرجعيون، للدغة أفعى فلسطين السامة أمام منزل والديه، ما استدعى نقله بشكل طارئ إلى غرفة العناية الفائقة بسبب خطورة حالته الصحية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24"
وتُعد أفعى فلسطين (Palestine Viper) من أكثر الأنواع السامة انتشارًا في لبنان وفلسطين، وهي مسؤولة عن معظم حالات التسمم بلدغ الأفاعي في المنطقة. تعيش عادة في المناطق الزراعية والصخرية، وتتميّز بخطوط متعرجة على ظهرها ولسعة قد تكون قاتلة إذا لم يُعالج المصاب سريعًا.
