في مرجعيون.. طفل يتعرض للدغة "أفعى فلسطين" وهذا وضعه الصحي (صورة)

تعرّض طفل في بلدة الصوانة – قضاء ، للدغة أفعى السامة أمام منزل والديه، ما استدعى نقله بشكل طارئ إلى غرفة العناية الفائقة بسبب خطورة حالته الصحية، بحسب ما أفادت مندوبة " "

وتُعد أفعى فلسطين (Palestine Viper) من أكثر الأنواع السامة انتشارًا في وفلسطين، وهي مسؤولة عن معظم حالات التسمم بلدغ الأفاعي في المنطقة. تعيش عادة في المناطق الزراعية والصخرية، وتتميّز بخطوط متعرجة على ظهرها ولسعة قد تكون قاتلة إذا لم يُعالج المصاب سريعًا.