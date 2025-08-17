في طرابلس.. حريق في شقة سكنية!

أفادت مندوبة " "، عن اندلاع حريق داخل شقة سكنية في منطقة – ، عند مدخل سوق الخضار قرب .

وعلى الفور، هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان لبدء عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، وسط استنفار لمنع امتداد الحريق إلى المباني المجاورة.