لبنان

استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:47
تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من نصب كمين محكم على طريق عام الحاصباني – كوكبا، وأسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص من منطقة البقاع أثناء قيامهم بسرقة ما تبقى من محتويات المنازل المدمرة في قرى الجنوب.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر العديسة، بناءً لإشارة القضاء المختص، لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حسبما أفادت مندوبة "لبنان 24"
