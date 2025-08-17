استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!

Advertisement

تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من نصب كمين محكم على طريق عام الحاصباني – كوكبا، وأسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص من أثناء قيامهم بسرقة ما تبقى من محتويات المنازل المدمرة في قرى الجنوب.وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر ، بناءً لإشارة المختص، لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حسبما أفادت مندوبة " "