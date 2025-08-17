29
لبنان
استقصاء الجنوب: توقيف ثلاثة لصوص ينهبون منازل مدمرة في قرى الجنوب!
Lebanon 24
17-08-2025
|
12:47
A-
A+
تمكّنت دورية من مفرزة استقصاء الجنوب من نصب كمين محكم على طريق عام الحاصباني – كوكبا، وأسفر عن توقيف ثلاثة أشخاص من
منطقة البقاع
أثناء قيامهم بسرقة ما تبقى من محتويات المنازل المدمرة في قرى الجنوب.
وتم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى مخفر
العديسة
، بناءً لإشارة
القضاء
المختص، لمتابعة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حسبما أفادت مندوبة "
لبنان 24
"
