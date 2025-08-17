Advertisement

لبنان

بسبب اشتراك المولدات.. إشكال في الكورة يتطوّر إلى إطلاق نار!

Lebanon 24
17-08-2025 | 12:47
A-
A+
Doc-P-1405820-638910577932694898.png
Doc-P-1405820-638910577932694898.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وقع إشكال فردي في منطقة ضهر العين - الكورة بين المدعو "ح.ز" و"م.ح"، تطور إلى إطلاق نار بعدما أقدم "ح.ز" على إطلاق النار تجاه "م.ح" من دون إصابته، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.
Advertisement

وعلى الفور حضرت دورية من المخابرات وقوة من الجيش إلى المكان، ونفذت مداهمة لمنزل مطلق النار من دون العثور عليه. وتبين أن سبب الإشكال يعود إلى خلافات على خلفية اشتراك المولدات الكهربائية، حسبما أفادت مندوبة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بسبب ركن سيارة... إشكال تطوّر إلى إطلاق نار
lebanon 24
17/08/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
في الكورة.. إشكال فردي تطور إلى إطلاق نار وسقوط جريح
lebanon 24
17/08/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال تطوّر إلى إطلاق نار في بعلبك
lebanon 24
17/08/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال تطور إلى إطلاق نار في طيردبا
lebanon 24
17/08/2025 22:01:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:00 | 2025-08-17
13:57 | 2025-08-17
13:55 | 2025-08-17
13:32 | 2025-08-17
13:20 | 2025-08-17
13:10 | 2025-08-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24