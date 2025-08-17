Advertisement

لبنان

عبد الله: الهجمة على وليد جنبلاط دليل على صوابية حكمته

Lebanon 24
17-08-2025 | 13:10
كتب النائب بلال عبد الله على منصة "اكس": "دون الدخول في الخصوصيات والحسابات التي جعلت البعض ينتقل من حضن نظام آل الاسد، الى أحضان العدو الصهيوني، خدمة لتفتيت سوريا والمنطقة وتنفيذا لمشروع اسرائيل الكبرى مستغلا الاحداث الاليمة، فإن هذه الحملة المنظمة الحاقدة ضد وليد جنبلاط وموقفه التاريخي هي خير دليل على صوابية حكمته وعقله".
الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط: علينا أن نحكّم العقل قبل الإنفعال والدخول في الإدانات فنحن مذهب العقل والحكمة
أبو فاعور: الذين تجرأوا على وليد جنبلاط لا يمثّلون أبناء جبل العرب
هذا ما أرسله وليد جنبلاط لأهالي السويداء
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
