لبنان

بعد حريق سفينة في مرفأ بيروت.. بيان من الدفاع المدني

Lebanon 24
17-08-2025 | 15:26
تمكّن عناصر الدفاع المدني، بمتابعة وزير الداخلية والبلديات وإشراف المدير العام للتكليف، من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم على متن سفينة "Nelore" الراسية على رصيف رقم 15 في مرفأ بيروت، حوالى الساعة السادسة والنصف.
وأفاد بيان للمديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإطفاء من مراكز رأس بيروت والباشورة والأشرفية، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت وزورق بحري، تدخلت بسرعة لمنع امتداد النيران، ليتبين أن الحريق نجم عن اشتعال مولّد كهربائي تزامن مع وجود مادة المازوت على متن السفينة.

وأشار البيان إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية، دون تسجيل أي إصابات.

ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ فورًا عن أي طارئ عبر الرقم 125، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم 70192693.
 
