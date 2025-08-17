بعد حريق سفينة في مرفأ بيروت.. بيان من الدفاع المدني

Advertisement

تمكّن عناصر الدفاع المدني، بمتابعة والبلديات وإشراف للتكليف، من السيطرة على حريق اندلع مساء اليوم على متن سفينة "Nelore" الراسية على رصيف رقم 15 في مرفأ ، حوالى الساعة السادسة والنصف.وأفاد بيان للمديرية العامة للدفاع المدني بأن فرق الإطفاء من مراكز والباشورة والأشرفية، بمؤازرة فوج إطفاء بيروت وزورق بحري، تدخلت بسرعة لمنع امتداد النيران، ليتبين أن الحريق نجم عن اشتعال مولّد كهربائي تزامن مع وجود مادة المازوت على متن السفينة.وأشار البيان إلى أن الأضرار اقتصرت على خسائر مادية، دون تسجيل أي إصابات.ودعت المديرية المواطنين إلى الالتزام بإرشادات السلامة العامة، والإبلاغ فورًا عن أي طارئ عبر الرقم 125، أو عبر تطبيق على الرقم 70192693.