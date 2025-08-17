Advertisement

لبنان

حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:19
وقع حادث سير مروّع عند مدخل مدينة صور – جل البحر، إثر تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة. وقد عملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيات صور لتلقي الإسعافات اللازمة.
