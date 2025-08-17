حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى

وقع حادث سير مروّع عند مدخل مدينة صور – ، إثر تصادم بين سيارتين، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بجروح مختلفة. وقد عملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيات صور لتلقي الإسعافات اللازمة.

