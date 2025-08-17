Advertisement

لبنان

عن أعداد الأسر المتضررة من العدوان.. هذا ما كشفته وزيرة "الشؤون"

Lebanon 24
17-08-2025 | 16:27
Doc-P-1405881-638910703994445476.jpg
Doc-P-1405881-638910703994445476.jpg photos 0
 كتبت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر منصة "إكس": "حرصاً على الشفافية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، نشارك أعداد الأسر والأفراد من النازحين داخلياً المتضررين مباشرةً من العدوان الإسرائيلي على لبنان، الذين تمت زيارتهم أو سيتم الوصول إليهم، والذين يستفيدون أو سيستفيدون من برنامج وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم النازحين داخلياً".
وأكدت أن "وزارة الشؤون الاجتماعية تعمل بجهد لتنفيذ خططنا التي تشكل جزءاً من رؤية الحكومة في مساندة أهلنا المتضررين من الحرب، وضمان أن يكونوا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية اللبنانية".
 
