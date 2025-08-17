عن أعداد الأسر المتضررة من العدوان.. هذا ما كشفته وزيرة "الشؤون"

كتبت وزيرة عبر منصة "إكس": "حرصاً على الشفافية وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، نشارك أعداد الأسر والأفراد من داخلياً المتضررين مباشرةً من العدوان على ، الذين تمت زيارتهم أو سيتم الوصول إليهم، والذين يستفيدون أو سيستفيدون من برنامج لدعم النازحين داخلياً".

وأكدت أن " الاجتماعية تعمل بجهد لتنفيذ خططنا التي تشكل جزءاً من رؤية الحكومة في مساندة أهلنا المتضررين من الحرب، وضمان أن يكونوا ضمن منظومة الحماية الاجتماعية ".