جان لوي مانغي في رحلة الوداع الاخير اليوم

يودّع الوسط الثقافي والفنّي اليوم، مهندس الديكور والسينوغراف جان لوي مانغي (1953 - 2025) الذي غيّبه الموت الخميس الماضي بعد صراع مع المرض.وستقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة ظهر اليوم في "كنيسة القديس يوسف للآباء اليسوعيّين" - مونو - الأشرفية، وتقبل التعازي اليوم وغدًا الثلاثاء في صالون الكنيسة بين الساعة 11:00 صباحًا و 6:00 مساءً.مانغي المولود في ويحمل الجنسيّتَين والفرنسية، حقّق شهرة عالميّة في عمله كمصمّم ومهندس للديكور، وتوزّعت المشاريع التي حملت توقيعه وفاق عددها المئات، بين والعالم، وقد عُرف بثقافته الواسعة التي أفادته في عمله. تولّى الراحل مسؤوليّات أكاديميّة في "جامعة البلمند" ضمن "الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (ALBA)"، كذلك رئاسة "اتحاد الفرنسيين في الخارج (UFE)"، ومثّل فرنسيّي لبنان وسوريا فيها. كما تولّى مانغي مسؤوليّات إداريّة وفنّية في لجنة "مهرجانات الدوليّة"، وكانت بصماته حاضرة في أمسيتَين استثنائيّتَين قدّمهما المهرجان هما "Sound of Resilience" عام 2020 و "Shine on Lebanon" عام 2021، تزامنتا مع أوقات صعبة كان يمرّ بها لبنان نتيجة الانهيار الاقتصادي وجائحة " " وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب 2020، وقد أعدّ على أثره أمسية "Recollect Beirut" في "فيلا سرسق" بالأشرفيّة، إضافةً إلى تصميمه مشهديّات خاصة بأمسيات واحتفالات كبرى، منها ضمن "مهرجانات بيت الدين" وخلال أداء السيدة فيروز تراتيل "يوم الجمعة العظيم" في مواقع دينيّة وتاريخيّة عدّة.عُرف جان لوي مانغي بروحانيّته ودعم قضايا إنسانيّة واجتماعيّة ووطنيّة، وتوكيدًا لالتزامه الإيماني تولّى مسؤوليّات في "منظّمة فرسان مالطا" وعُيّن فيها فارسًا مكرّسًا بالنذور الرسميّة.