توغل اسرائيلي في ميس الجبل.. اليكم ما جرى فجراً

توغلت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الساعة 5:45 من الاثنين، لمسافة ٢٠٠ متر تقريباً من الحدود في حي الكساير لجهة كروم الشراقي شرق مدينة ، ونفّذت تفجيراً في احد المنازل المدمر جزئياً خلال العدوان الاخير (غير مأهول)، مما أحدث دوياً كبيراً سمع صداه في القرى المجاورة وأدى التفجير لتدمير المنزل المستهدف بالكامل، بحسب ما افادت مندوبة " ".

