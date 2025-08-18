Advertisement

لبنان

توغل اسرائيلي في ميس الجبل.. اليكم ما جرى فجراً

Lebanon 24
18-08-2025 | 00:06
Doc-P-1405928-638910977158031337.jpg
Doc-P-1405928-638910977158031337.jpg photos 0
توغلت قوة مشاة تابعة للجيش الاسرائيلي عند الساعة 5:45 من صباح اليوم الاثنين، لمسافة ٢٠٠ متر تقريباً من الحدود في حي الكساير لجهة كروم الشراقي شرق مدينة ميس الجبل، ونفّذت تفجيراً في احد المنازل المدمر جزئياً خلال العدوان الاخير (غير مأهول)، مما أحدث دوياً كبيراً سمع صداه في القرى المجاورة وأدى التفجير لتدمير المنزل المستهدف بالكامل، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
