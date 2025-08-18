31
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
لبنان
لا إحتفال هذا العام لـ"أمل"
خاص "لبنان 24"
Lebanon 24
18-08-2025
04:15
من المُقرر ألا تُقيم حركة "أمل" هذا العام أي احتفالٍ مركزي بمناسبة تغييب الإمام موسى
الصدر
ورفيقيه، فيما سيكتفي
رئيس مجلس النواب نبيه بري
بكلمةٍ مركزية من
عين التينة
مثلما حصل العام الماضي.
وتقول مصادر مقربة من "أمل" إنَّ عدم إقامة أي فعالية شعبية للعام الثاني على التوالي مردّه عدم استقرار الوضع الأمني، ناهيك عن أن الحزن ما زال يخيم على أبناء الجنوب ولبنان باستشهاد
الأمين العام
لـ"
حزب الله
" الشهيد السيّد
حسن نصرالله
، وهو الأمر الذي أثر بشدة على
الرئيس بري
.
وذكرت المصادر أنَّ ذكرى الإمام الصدر هذا العام والتي جاءت تحت عنوان "
لبنان
وطني نهائي"، تحملُ رسالة واضحة عن التمسك بكيان لبنان الموحد لجميع أبنائه، وبالتالي رفض أي شكل من الأشكال التقسيم والشرذمة.
خاص "لبنان 24"
