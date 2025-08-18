من المُقرر ألا تُقيم حركة "أمل" هذا العام أي احتفالٍ مركزي بمناسبة تغييب الإمام موسى ورفيقيه، فيما سيكتفي بكلمةٍ مركزية من مثلما حصل العام الماضي.

Advertisement

وتقول مصادر مقربة من "أمل" إنَّ عدم إقامة أي فعالية شعبية للعام الثاني على التوالي مردّه عدم استقرار الوضع الأمني، ناهيك عن أن الحزن ما زال يخيم على أبناء الجنوب ولبنان باستشهاد لـ" " الشهيد السيّد ، وهو الأمر الذي أثر بشدة على .

وذكرت المصادر أنَّ ذكرى الإمام الصدر هذا العام والتي جاءت تحت عنوان " وطني نهائي"، تحملُ رسالة واضحة عن التمسك بكيان لبنان الموحد لجميع أبنائه، وبالتالي رفض أي شكل من الأشكال التقسيم والشرذمة.