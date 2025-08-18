في الكورة.. مجهولون يطلقون النار باتجاه احد المنازل

Advertisement

أقدم مجهولون فجر اليوم يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه منزل المدعو "أ.ن" وسيارته في منطقة في خلف مطعم ملك الطاووق واقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب ما افادت مندوبة " ".وقد حضرت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.