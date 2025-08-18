Advertisement

لبنان

في الكورة.. مجهولون يطلقون النار باتجاه احد المنازل

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:15
A-
A+
Doc-P-1406021-638911126110979487.jpg
Doc-P-1406021-638911126110979487.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أقدم مجهولون فجر اليوم يستقلون سيارة على إطلاق النار باتجاه منزل المدعو "أ.ن" وسيارته في منطقة ضهر العين في الكورة خلف مطعم ملك الطاووق واقتصرت الأضرار على الماديات دون تسجيل إصابات بشرية، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
وقد حضرت دورية من مخابرات الجيش إلى المكان وفتحت تحقيقاً بالحادثة.
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": إصابة أحد المواطنين في بلدة الضهيرة بعدما أطلق العدو النار باتجاهه
lebanon 24
18/08/2025 12:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات شخصية... أطلق النار عليه في الكورة!
lebanon 24
18/08/2025 12:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في مجدل عنجر.. مجهولون يسرقون الاف الدولارات من احد المنازل
lebanon 24
18/08/2025 12:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرات مسيّرة تطلق النار على المنازل في مخيّم البريج وسط قطاع غزة
lebanon 24
18/08/2025 12:42:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:30 | 2025-08-18
05:30 | 2025-08-18
05:09 | 2025-08-18
05:00 | 2025-08-18
04:58 | 2025-08-18
04:54 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24