لبنان

السفير البابوي: لضرورة عيش التوبة والمحبة الحقيقية

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:54
 شارك السفير البابوي المونسونيور باولو بورجيا في القداس الذي ترأسه المطران ميشال عون في كنيسة مار جرجس الرعائية في غلبون، خلال زيارته البلدة.
بعد الانجيل المقدس القى بورجيا عظة اعرب فيها عن سعادته لزيارة البلدة لافتا الى ان "قداسة البابا لارون تحدث في اول لقاء عن اهمية الكنائس الشرقية وضرورة الوقوف الى جانبها ومساعدتها خصوصا لان لديها تراثها وليتورجيتها وقدسيتها الذين يغنوا الكنيسة الجامعة" .

وشدد على "ضرورة عيش التوبة والمحبة الحقيقية في حياة كل واحد منا كما كان يفعل  زكا العشار "، واكد "اهمية الكلام الذي ينبع من الانسان من خلال علاقته بيسوع غير السلام الذي يحدت بالاتفاقيات بين الدول ، بل السلام الذي يعطينا اياه يسوع المسيح".
