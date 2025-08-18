Advertisement

لبنان

القواس تشكر المعزين بوفاة والدتها

Lebanon 24
18-08-2025 | 04:58
Doc-P-1406035-638911151967123967.png
Doc-P-1406035-638911151967123967.png photos 0
شكر آل القواس ورئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس "كل من شرّفهم بواجب العزاء وواساهم في مصابهم الجلل برحيل الوالدة، المربية الفاضلة سهيلة القواس". 

وتوجهت" بعميق الامتنان والتقدير إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والسيدة الأولى نعمت عون، و البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، ورئيس مجلس النواب  نبيه بري وعقيلته رندة بري، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وعقيلته سحر بعاصيري سلام التي تكلّفت بواجب الحضور والعزاء مشكورة في صيدا وبيروت، ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ونائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بو صعب، ووزير الثقافة والوصاية على الكونسرفتوار الدكتور غسان سلامة، على مواساتهم التي عكست نبل بادرتهم المشكورة وعمق الروابط الإنسانية والتضامن الوطني". 
كما  تقدمت"بالشكر الجزيل إلى الأشقاء العرب وفي مقدمتهم الديوان الملكي في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ورئيس شؤون البلاط العماني الشيخ نصر الكندي".  وشكرت "جميع الفاعليات السياسية الوطنية ورؤساء الجمهورية والحكومات السابقين، والأسلاك الديبلوماسية من سفراء عرب وأجانب معتمدين في لبنان، والهيئات الوزارية والنيابية، والهيئات الروحية والدينية وممثليهم، والمديرين العامين والنواب والوزراء السابقين، وكافة الأحزاب اللبنانية وممثليهم، والفاعليات القضائية والبلدية والمصرفية والطبية والتربوية، والفنانين والصحافيين والإعلاميين والأقارب والأصدقاء، وأسرة الكونسرفتوار من موظفين والهيئات الإدارية والتعليمية، وأهالي مدينة صيدا الأبيّة، ومختلف الأوساط اللبنانية، وجميع الوفود الاجتماعية، الذين سارعوا إلى تقديم واجب العزاء في الأيام الأربعة التي خصصت للمناسبة الأليمة في صيدا وبيروت".

وتوجهت لهم "بأبلغ آيات الامتنان لمشاعرهم الطيبة والنبيلة التي كانت بمثابة تأكيد  أن الروح الإنسانية قادرة على التغلب على الأحزان بدعم المحبين".

وأكدت القواس أن" هذه اللحمة الوطنية التي تجلت في أصعب الظروف، تدل على وحدة النسيج المجتمعي اللبناني وقدرته على التآزر في الشدائد. وهذا التضامن الكبير سيبقى محفورًا في الذاكرة، دافعًا لها لمواصلة العطاء خدمة للوطن وللمعهد والثقافة، متمنية الصحة والحياة المديدة للجميع". 
لبنان

تعازي ووفيات

