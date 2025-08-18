Advertisement

لبنان

مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية على طاولة حيدر

Lebanon 24
18-08-2025 | 07:20
استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه، رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر على رأس وفد من العاملين في المستشفيات الحكومية، البالغ عددها 31 مستشفى.
وعرض الوفد أبرز التحديات التي تواجههم، من مسألة الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية إلى التعويضات العائلية، لكونهم يخضعون لقانون العمل والضمان الاجتماعي. كما تطرق البحث إلى أزمة تمويل المستشفيات الحكومية وضرورة دعمها في هذه المرحلة، إضافة إلى مسألة التدرج الوظيفي فيها.

وأكد الوفد أنّ الوزير حيدر أبدى تفهّماً كاملاً لمطالبهم، متعهداً بالعمل على متابعتها والسعي إلى تحقيقها.
