مطالب العاملين في المستشفيات الحكومية على طاولة حيدر

استقبل وزير العمل في مكتبه، رئيس الدكتور على رأس وفد من العاملين في ، البالغ عددها 31 مستشفى.وعرض الوفد أبرز التحديات التي تواجههم، من مسألة الحد الأدنى للأجور والمنح المدرسية إلى التعويضات العائلية، لكونهم يخضعون لقانون العمل والضمان الاجتماعي. كما تطرق البحث إلى أزمة تمويل المستشفيات الحكومية وضرورة دعمها في هذه المرحلة، إضافة إلى مسألة التدرج الوظيفي فيها.وأكد الوفد أنّ الوزير حيدر أبدى تفهّماً كاملاً لمطالبهم، متعهداً بالعمل على متابعتها والسعي إلى تحقيقها.