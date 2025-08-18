Advertisement

لبنان

عن الانسحاب من النقاط الخمس.. مصدر إسرائيلي يردّ على براك

Lebanon 24
18-08-2025 | 07:22
A-
A+
Doc-P-1406082-638911239042664435.png
Doc-P-1406082-638911239042664435.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مصدر سياسي إسرائيلي ردا على براك، أنّه لا نية لإسرائيل الاحتفاظ بالأراضي اللبنانية.
Advertisement

أضاف:" لا نية للاحتفاظ بأراض لبنانية، وسنقوم بما هو مطلوب عندما تتخذ قيادة لبنان خطوات فعلية".

ولفت إلى أنّه "سنبحث الانسحاب من النقاط الخمس في لبنان مع لجنة المراقبة".

وأشار إلى أنّ الانسحاب من النقاط الخمس سيتم بموجب آلية منسقة مع لجنة اتفاق وقف النار.
مواضيع ذات صلة
نصّار: الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس سينتهي خلال 3 أشهر من لحظة الموافقة على المقترح الأميركي
lebanon 24
18/08/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الفرنسي: على إسرائيل الانسحاب من النقاط الخمس في جنوب لبنان (الحدث)
lebanon 24
18/08/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي عن مصادر: حجم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يزال نقطة الخلاف
lebanon 24
18/08/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: ورقة براك تتضمن بنداً ينصّ على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان
lebanon 24
18/08/2025 16:07:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:55 | 2025-08-18
08:55 | 2025-08-18
08:40 | 2025-08-18
08:37 | 2025-08-18
08:11 | 2025-08-18
08:08 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24