لبنان

الأب شربل جعجع مديرًا عامًا لإذاعة صوت المحبة وCharity TV

Lebanon 24
18-08-2025 | 08:37
 عيّن المجلس العام لجمعية المرسلين اللّبنانيين الموارنة الأب شربل طنوس جعجع المرسل اللبناني مديرًا عامًا لإذاعة صوت المحبة وتلفزيون charity tv.
