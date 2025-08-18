Advertisement

لبنان

لجنة أهالي ضحايا وشهداء المرفأ تستنكر استهداف وليم نون بمزاعم مغرضة

Lebanon 24
18-08-2025 | 08:40
استنكرت "لجنة أهالي ضحايا وشهداء تفجير مرفأ بيروت"، في بيان صادر عنها، ما وصفته بمحاولات تشويه صورة أحد أهالي الشهداء، وليم نون، من خلال زج اسمه في مزاعم تتعلق بـ"التعامل مع العدو وإثارة النعرات الطائفية"، معتبرة أن هذه الادعاءات لا تمت إلى الواقع أو الحقيقة بأي صلة، مستغربة توقيتها الذي وصفته بالـ"مريب".
وأكد البيان حرص اللجنة على إبقاء ملف التحقيق في أكبر انفجار بتاريخ لبنان بعيدًا عن محاولات التهويل والتخويف، التي تمارسها بعض الأبواق المغرضة، والتي تهدف إلى كم الأفواه وتشويه سمعة الأهالي الأبرياء.

وحذرت اللجنة من مغبة استمرار هذه الممارسات، مشيرة إلى أن القاضي الذي باشر التحقيق مع وليم نون هو صبوح سليمان، الذي سبق أن اتخذ قرارات أثارت جدلاً في سياق تحقيقات المرفأ، بما في ذلك وقف مفعول مذكرة توقيف صدرت بحق المدعى عليه يوسف فنيانونس.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن ما يطال أحد الأهالي، يطال جميع الأهالي، مشددة على أن هذه المزاعم والأفعال لن تثنيهم عن متابعة قضيتهم والمطالبة بمحاسبة كل من يثبت تورطه في تفجير المرفأ، ولن يتوقفوا عن الكلام والأفعال المسؤولة حتى تحقيق العدالة.
