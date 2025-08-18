عن الرئيس بري.. هذا ما قاله وزير الإتصالات

كتب وزير الاتصالات تعليقا عبر منصّة "أكس" وارفقه بصورة جمعته بالرئيس : "زيارة دولة ضرورة في كلّ مرة تتلبّد فيها الغيوم، فعنده دائمًا الخبر اليقين، أو الوصفة للوصول إليه".

