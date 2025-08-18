Advertisement

لبنان

عن الرئيس بري.. هذا ما قاله وزير الإتصالات

Lebanon 24
18-08-2025 | 08:55
 كتب وزير الاتصالات شارل الحاج تعليقا عبر منصّة "أكس" وارفقه بصورة جمعته بالرئيس نبيه برّي: "زيارة دولة الرئيس نبيه بري ضرورة في كلّ مرة تتلبّد فيها الغيوم، فعنده دائمًا الخبر اليقين، أو الوصفة للوصول إليه".
