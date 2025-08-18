حزب الله: الجيش لا يمكن أن يقف في مواجهة شعبه بتاتا

Advertisement

زار وفد من " " برئاسة المجلس السياسي محمود قماطي وحضور النائب أمين شري، القوى والأحزاب القومية في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي في الروشة، بحضور الاتحاد النائب حسن مراد، السوري القومي الاجتماعي ربيع بنات، أمين الهيئة القيادية في حركة "الناصريين المستقلين - المرابطون" العميد مصطفى حمدان، رئيس حزب " العربي" شاكر برجاوي وقائد "الحرس القومي العربي" أسعد .وتحدث قماطي وبنات، فشددا على أن هي ورقة القوة الأساسية للبنان، إلى جانب جيشه الوطني ووحدة شعبه، داعيين الحكومة وفق بيان الى قرارها الفتنوي التفجيري الذي لا يهدف سوى لتطبيق الأجندة الأميركية الصهيونية، مؤكدين على وحدة قوى المقاومة في مواجهة مشروع ضربها. ورفضا كل ما يحكى عن أنّ المعركة تجاه طائفة واحدة، وإنما تجاه القوي بكل أوراق قوته".وأكد المجتمعون أن "الثقة بالجيش الوطني هي ثقة وطنية كبرى"، معتبرين أن "الجيش لا يمكن أن يقف في مواجهة شعبه بتاتا".