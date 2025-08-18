Advertisement

لبنان

عن التمديد لليونيفيل.. هذا آخر ما كُشف

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:01
Doc-P-1406129-638911338313586042.png
Doc-P-1406129-638911338313586042.png photos 0
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري في حديث إلى قناة التلفزيون العربي أنّ 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي يدعمون تجديد مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان.
وأوضح متري أن الولايات المتحدة لم تُفصح بعد عن موقفها النهائي، لكنه أشار إلى أن بيروت "رصدت إشارات" من واشنطن بشأن الملف.
