لبنان

عن توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي.. هذا ما كشفه وزير المال

Lebanon 24
18-08-2025 | 10:41
أعلن وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار بقيمة 250 مليون دولار أميركي مع البنك الدولي سيتم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن فوّض مجلس الوزراء في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على الاتفاق.
وعرض جابر خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق علي حميه المشاريع الهادفة إلى إصلاح الأضرار التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، مشيرًا إلى المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة من أموال الخزينة العامة. وتم تخصيص 200 مليار ليرة لبنانية للضاحية الجنوبية، و600 مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب لبدء إزالة الأنقاض في المناطق المتضررة الأخرى.

كما التقى وزير المالية رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، حيث جرى البحث في موازنة الهيئة واحتياجاتها والبرامج المقررة للتنفيذ. واستقبل أيضًا السفير اللبناني الجديد في فرنسا ربيع الشاعر.
