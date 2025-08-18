عن توقيع قرض إعادة الإعمار مع البنك الدولي.. هذا ما كشفه وزير المال

Advertisement

أعلن وزير المالية ياسين جابر أن توقيع قرض إعادة الإعمار بقيمة 250 مليون دولار أميركي مع سيتم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد أن فوّض في جلسته ما قبل الأخيرة وزير المال بالتوقيع على الاتفاق.وعرض جابر خلال لقائه مستشار رئيس الجمهورية الوزير السابق المشاريع الهادفة إلى إصلاح الأضرار التي خلّفتها الحرب الأخيرة على ، مشيرًا إلى المباشرة بصرف الدفعات الأولى لكل من مجلس الجنوب والهيئة للإغاثة من أموال الخزينة العامة. وتم تخصيص 200 مليار للضاحية الجنوبية، و600 مليار ليرة لبنانية لمجلس الجنوب لبدء إزالة الأنقاض في المناطق المتضررة الأخرى.كما التقى وزير المالية رئيس الهيئة الناظمة للطيران المدني محمد عزيز، حيث جرى البحث في موازنة الهيئة واحتياجاتها والبرامج المقررة للتنفيذ. واستقبل أيضًا السفير اللبناني الجديد في ربيع الشاعر.