وزير الداخلية بحث والبستاني وآلان عون في الأوضاع

18-08-2025 | 10:49
 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه اليوم، النائب فريد البستاني، وبحث معه في عدد من الملفات، لا سيما الخدماتية منها، كما بحث والنائب آلان عون في الأوضاع العامة.
إلى ذلك، التقى رئيس بلدية الشويفات نضال الجردي على رأس وفد من أعضاء المجلس البلدي، وتم التداول في أوضاع المنطقة وحاجات أبنائها، خصوصاً على الصعيدين البلدي والخدماتي.
