سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!

اندلع حريق كبيرٌ في مطعم تاكو، قرب حلويات على أوتوستراد السيّد في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت.

Advertisement

وعلى الأثر، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران.