لبنان

سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!

Lebanon 24
18-08-2025 | 11:18
Doc-P-1406149-638911383568530064.webp
Doc-P-1406149-638911383568530064.webp photos 0
اندلع حريق كبيرٌ في مطعم تاكو، قرب حلويات نمر الوادي على أوتوستراد السيّد هادي نصرالله في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت.
وعلى الأثر، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران.
 
 
