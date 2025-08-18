28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
29
o
جونية
23
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
19
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
18-08-2025
|
11:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
اندلع حريق كبيرٌ في مطعم تاكو، قرب حلويات
نمر الوادي
على أوتوستراد السيّد
هادي نصرالله
في الضاحية الجنوبيَّة لبيروت.
Advertisement
وعلى الأثر، حضرت فرق الدفاع المدني إلى المكان لإخماد النيران.
مواضيع ذات صلة
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
Lebanon 24
سيارات إطفاء تحرّكت.. ماذا تشهد الضاحية؟ (فيديو)
18/08/2025 21:44:49
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": حريق أعشاب في بلدة تول وسيارات الاسعاف والاطفاء تتوجه الى المكان
Lebanon 24
"لبنان 24": حريق أعشاب في بلدة تول وسيارات الاسعاف والاطفاء تتوجه الى المكان
18/08/2025 21:44:49
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان 24": سيارات الإسعاف والإطفاء التابعة لمركز بشرّي في الدفاع المدني تتوجّه إلى موقع الحريق في بشنين – زغرتا في إطار الدعم والمساندة لجهود الإطفاء المستمرة
Lebanon 24
"لبنان 24": سيارات الإسعاف والإطفاء التابعة لمركز بشرّي في الدفاع المدني تتوجّه إلى موقع الحريق في بشنين – زغرتا في إطار الدعم والمساندة لجهود الإطفاء المستمرة
18/08/2025 21:44:49
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق القبيات يتجدّد.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
Lebanon 24
حريق القبيات يتجدّد.. وفرق الإطفاء تعمل على إخماده
18/08/2025 21:44:49
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
هذا جديد "زودة العسكريين"
Lebanon 24
هذا جديد "زودة العسكريين"
14:41 | 2025-08-18
18/08/2025 02:41:55
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
Lebanon 24
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
14:30 | 2025-08-18
18/08/2025 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر بيروت.. إلى أين سافر برّاك مباشرة؟
Lebanon 24
غادر بيروت.. إلى أين سافر برّاك مباشرة؟
14:18 | 2025-08-18
18/08/2025 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مطالبة بتحرك رسمي عاجل.. لجنة أصدقاء عميد الأسرى تدين صمت لبنان أمام الانتهاكات الإسرائيلية
Lebanon 24
مطالبة بتحرك رسمي عاجل.. لجنة أصدقاء عميد الأسرى تدين صمت لبنان أمام الانتهاكات الإسرائيلية
14:08 | 2025-08-18
18/08/2025 02:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية
Lebanon 24
طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية
14:00 | 2025-08-18
18/08/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
Lebanon 24
سيارات الإطفاء تحرّكت.. حريق كبير في الضاحية!
11:18 | 2025-08-18
18/08/2025 11:18:19
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
إطلاق نار وسقوط إصابات في طريق الجديدة.. إليكم التفاصيل
10:03 | 2025-08-18
18/08/2025 10:03:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
Lebanon 24
بشرى للعسكريين.. 150 دولاراً ستُدفع في هذا الموعد
06:36 | 2025-08-18
18/08/2025 06:36:33
Lebanon 24
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
مُتهم "بالسرقة".. ضجة كبيرة بسبب أغنية فضل شاكر "إلا وأنا معاك" فما القصة؟ (فيديو)
04:51 | 2025-08-18
18/08/2025 04:51:21
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
Lebanon 24
هو رجل أعمال.. داليدا خليل تدخل القفص الذهبي في هذا الموعد
03:47 | 2025-08-18
18/08/2025 03:47:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:41 | 2025-08-18
هذا جديد "زودة العسكريين"
14:30 | 2025-08-18
عن "الحرب الأهلية" في لبنان.. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي؟
14:18 | 2025-08-18
غادر بيروت.. إلى أين سافر برّاك مباشرة؟
14:08 | 2025-08-18
مطالبة بتحرك رسمي عاجل.. لجنة أصدقاء عميد الأسرى تدين صمت لبنان أمام الانتهاكات الإسرائيلية
14:00 | 2025-08-18
طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية
13:57 | 2025-08-18
"حريص جداً".. هذا ما سيفعله قائد الجيش
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
18/08/2025 21:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24