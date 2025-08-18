Advertisement

لبنان

من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"

Lebanon 24
18-08-2025 | 12:27
A-
A+
Doc-P-1406190-638911427581911412.jpg
Doc-P-1406190-638911427581911412.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إنَّ "قرار الدولة بحصر سلاح حزب الله تاريخي"، مشيراً إلى أن "هذا الملف هو شأن داخلي ومطلب لبناني".
Advertisement
 
وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، اليوم الإثنين، رأى جعجع أنّ "قرار حزب الله تسليم سلاحه مرتبطٌ بإيران"، وأضاف: "رغم ضعف لبنان، لم يتم فرض أي شيء عليه"، وتابع: "قرار الدولة اللبنانية كان مخطوفاً لأكثر من 40 عاماً، فيما لم يطبق من اتفاق الطائف إلى ما ناسب النظام السوري السابق في تلك الفترة، علماً أن الأخير استنزاف قدرات لبنان الاقتصادية". 
 
واعتبر جعجع أن "موقف رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ثابتٌ في جعل لبنان دولة مُستقلة"، وأضاف: "الطائفة الشيعية كانت مخطوفة من قبل الحرس الثوري الإيراني، لكنها في الوقت نفسه ليست مُستهدفة وهي مُكوّن أساسي في لبنان".
وذكر جعجع أن "بنود الورقة الأميركية مُرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "رسالة لبنان لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أكدت رفضت خطف الدولة عبر الاستثمار بجهات مُحددة"، وأضاف: "مواقف السعودية تتلاءم مع الميثاق الوطني والسياسة اللبنانية، ومن دون السعودية لم نكن نصل لانتخابات رئاسية في لبنان".
 
وتابع: "لا يمكن لحزب الله مواجهة دولة بأكملها، في حين أنَّ الدولة اللبنانية تبسط نفوذها من خلال ضبط السلاح. في المقابل، فإن إيران تعاود بناء نفوذها من خلال الحوثي في اليمن والحشد الشعبي العراقي، وأتمنى تجاوب حزب الله مع حصر السلاح لتجنب اللجوء للقوة".
 
وأكمل: "رسالتي للقادة الإيرانيين لا تتدخلوا في شؤون لبنان، ولا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس حقها في الدفاع عن أمنها".
 
 

مواضيع ذات صلة
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
lebanon 24
19/08/2025 00:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع :مستعدون للجلوس مع حزب الله وتصفية الحسابات إذا "بيمشي بخطة الحكومة"
lebanon 24
19/08/2025 00:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: سلاح "حزب الله" بلا فائدة ولم يعُد يُخيف إسرائيل
lebanon 24
19/08/2025 00:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع لأمين عام حزب الله: "هيدا مش شغلك شيخ نعيم"
lebanon 24
19/08/2025 00:18:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-08-18
16:58 | 2025-08-18
16:55 | 2025-08-18
16:40 | 2025-08-18
16:34 | 2025-08-18
16:25 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24