لبنان
من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"
Lebanon 24
18-08-2025
|
12:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال
رئيس حزب
"
القوات اللبنانية
" سمير جعجع إنَّ "قرار الدولة بحصر سلاح
حزب الله
تاريخي"، مشيراً إلى أن "هذا الملف هو شأن داخلي ومطلب لبناني".
وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، اليوم الإثنين، رأى جعجع أنّ "قرار حزب الله تسليم سلاحه مرتبطٌ بإيران"، وأضاف: "رغم ضعف
لبنان
، لم يتم فرض أي شيء عليه"، وتابع: "قرار الدولة
اللبنانية
كان مخطوفاً لأكثر من 40 عاماً، فيما لم يطبق من اتفاق الطائف إلى ما ناسب النظام السوري السابق في تلك الفترة، علماً أن الأخير استنزاف قدرات لبنان الاقتصادية".
واعتبر جعجع أن "موقف رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ثابتٌ في جعل لبنان دولة مُستقلة"، وأضاف: "الطائفة الشيعية كانت مخطوفة من قبل الحرس الثوري
الإيراني
، لكنها في الوقت نفسه ليست مُستهدفة وهي مُكوّن أساسي في لبنان".
وذكر جعجع أن "بنود الورقة الأميركية مُرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "رسالة لبنان لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أكدت رفضت خطف الدولة عبر الاستثمار بجهات مُحددة"، وأضاف: "مواقف
السعودية
تتلاءم مع الميثاق الوطني والسياسة اللبنانية، ومن دون السعودية لم نكن نصل لانتخابات رئاسية في لبنان".
وتابع: "لا يمكن لحزب الله مواجهة دولة بأكملها، في حين أنَّ الدولة اللبنانية تبسط نفوذها من خلال ضبط السلاح. في المقابل، فإن
إيران
تعاود بناء نفوذها من خلال الحوثي في اليمن والحشد الشعبي
العراقي
، وأتمنى تجاوب حزب الله مع حصر السلاح لتجنب اللجوء للقوة".
وأكمل: "رسالتي للقادة الإيرانيين لا تتدخلوا في شؤون لبنان، ولا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس حقها في الدفاع عن أمنها".
