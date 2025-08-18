من جعجع.. رسالة إلى "حزب الله"

قال " " سمير جعجع إنَّ "قرار الدولة بحصر سلاح تاريخي"، مشيراً إلى أن "هذا الملف هو شأن داخلي ومطلب لبناني".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "العربية"، اليوم الإثنين، رأى جعجع أنّ "قرار حزب الله تسليم سلاحه مرتبطٌ بإيران"، وأضاف: "رغم ضعف ، لم يتم فرض أي شيء عليه"، وتابع: "قرار الدولة كان مخطوفاً لأكثر من 40 عاماً، فيما لم يطبق من اتفاق الطائف إلى ما ناسب النظام السوري السابق في تلك الفترة، علماً أن الأخير استنزاف قدرات لبنان الاقتصادية".

واعتبر جعجع أن "موقف رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام ثابتٌ في جعل لبنان دولة مُستقلة"، وأضاف: "الطائفة الشيعية كانت مخطوفة من قبل الحرس الثوري ، لكنها في الوقت نفسه ليست مُستهدفة وهي مُكوّن أساسي في لبنان".

وذكر جعجع أن "بنود الورقة الأميركية مُرتبطة بحصر السلاح بيد الدولة"، لافتاً إلى أنَّ "رسالة لبنان لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أكدت رفضت خطف الدولة عبر الاستثمار بجهات مُحددة"، وأضاف: "مواقف تتلاءم مع الميثاق الوطني والسياسة اللبنانية، ومن دون السعودية لم نكن نصل لانتخابات رئاسية في لبنان".

وتابع: "لا يمكن لحزب الله مواجهة دولة بأكملها، في حين أنَّ الدولة اللبنانية تبسط نفوذها من خلال ضبط السلاح. في المقابل، فإن تعاود بناء نفوذها من خلال الحوثي في اليمن والحشد الشعبي ، وأتمنى تجاوب حزب الله مع حصر السلاح لتجنب اللجوء للقوة".

وأكمل: "رسالتي للقادة الإيرانيين لا تتدخلوا في شؤون لبنان، ولا محاسبة لإسرائيل لأن حزب الله كرّس حقها في الدفاع عن أمنها".