لبنان

اعتداء بالضرب المبرّح وتهديد بالقتل... هذا ما حدث مع أحد أعضاء جمعية بيئية في لبنان

Lebanon 24
18-08-2025 | 12:51
تعرّض أحد أعضاء جمعية بيئية في بلدة ميروبا لاعتداء بالضرب المبرّح على يد عدد من أصحاب الكسارات المطلوبين للقوى الأمنية والمتوارين عن الأنظار، كما تلقّى تهديدًا بالقتل.

وناشدت الجمعية، التي تنشط في الدفاع عن ميروبا بمواجهة أصحاب الكسارات وما يسببه عملهم من تشويه للجبال وتلويث للمياه الجوفية السلطات القضائية والأمنية التحرّك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الناشطين ووقف التجاوزات والتهديدات المتكررة.
