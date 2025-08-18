من الجنوب.. ماذا أعلن مسؤول بارز في "اليونيفيل"؟

زار قائد القطاع في اليونيفيل الجنرال دافيد كولوسي مدينة صور، والتقى متروبوليت صور للروم المطران اسكندر ومفتي صور ومنطقتها مدرار الحبال.

Advertisement

وأشار بيان لليونيفيل الى أن "المرجعيات أكدت على الدور الاساسي لقوات اليونيفيل بعد وقف الاعمال الحربية، مؤكدة اهمية وجود قوات حفظ السلام من اجل سلامة السكان والحفاظ على الامن والاستقرار في ". وأشار بيان لليونيفيل الى أن "المرجعيات أكدت على الدور الاساسي لقوات اليونيفيل بعد وقف الاعمال الحربية، مؤكدة اهمية وجود قوات حفظ السلام من اجل سلامة السكان والحفاظ على الامن والاستقرار في ".

، أكد كولوسي " قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل يومياً بدعم من خلال الدوريات المشتركة، وتبادل المعلومات، وتنسيق العمليات"، معتبراً أن "هذه الخطوة تعد مناسبة جدا لضمان بيئة آمنة ومستقرة وتسهيل عودة "، مشددا على "كيفية مساهمة وجود اليونيفيل في تعزيز التعاون بين مختلف المجتمعات المحلية وتعزيز مناخ الحوار والامن".

وذكر البيان بأن "جنود حفظة السلام يظلون ملتزمين تماماً تجاه مجتمع جنوب ، ويعملون الامن والاستقرار، ويدعمون القوات المسلحة في انتشارها في المناطق الجنوبية، ويظل امر التنفيذ الكامل للقرار 1701 امراً بالغ الاهمية، ونحث جميع الاطراف على الامتناع عن اي اعمال قد تعرض الاستقرار الهش السائد حاليا للخطر" .