لبنان

لبنان نحو الزراعة الذكية: اجتماع وزاري لاستثمار الذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:50
اجتمع وزير المهجرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة مع وزير الزراعة نزار هاني وفريق عمل الوزارة، إلى جانب الاستشاري Accenture، لمناقشة إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمل الوزارة.
وخلال اللقاء، تم استعراض التطبيقات الممكنة لتعزيز كفاءة الخدمات الحكومية، تطوير القطاع الزراعي، وزيادة إنتاجيته. وأكد المجتمعون على أهمية الحلول الرقمية الحديثة في مواجهة التحديات الزراعية، دعم المزارعين، ترشيد الموارد، وفتح آفاق جديدة للنمو المستدام في هذا القطاع الحيوي.
