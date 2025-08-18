لقاء بطريركي أرثوذكسي وآشوري: تعزيز الحوار حول الوجود المسيحي في الشرق

Advertisement

استقبل بطريرك وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، بطريرك المشرق الآشوريّة مار آوا الثالث في المقرّ البطريركيّ في البلمند.وحضر اللقاء المتروبوليت زيا، رئيس الطائفة الآشوريّة في ، والمطران غطّاس هزيم، متروبوليت والكويت وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس، إلى جانب كهنة ورؤساء محكمة روحية.ورحّب العاشر بالوفد المرافق مؤكدًا على “عراقة الدور المسيحيّ وأصالته في الشرق”، فيما تطرّق الطرفان إلى “الوجود المسيحي في مختلف بلاد الشرق والتحديات التي تواجهه في ظلّ التغيرات الإقليميّة والدوليّة”.