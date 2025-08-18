Advertisement

لبنان

لقاء بطريركي أرثوذكسي وآشوري: تعزيز الحوار حول الوجود المسيحي في الشرق

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:55
استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للرّوم الأرثوذكس يوحنّا العاشر، بطريرك كنيسة المشرق الآشوريّة مار آوا الثالث في المقرّ البطريركيّ في البلمند.
وحضر اللقاء المتروبوليت مار ميليس زيا، رئيس الطائفة الآشوريّة في لبنان، والمطران غطّاس هزيم، متروبوليت بغداد والكويت وتوابعهما للرّوم الأرثوذكس، إلى جانب كهنة ورؤساء محكمة روحية.

ورحّب يوحنا العاشر بالوفد المرافق مؤكدًا على “عراقة الدور المسيحيّ وأصالته في الشرق”، فيما تطرّق الطرفان إلى “الوجود المسيحي في مختلف بلاد الشرق والتحديات التي تواجهه في ظلّ التغيرات الإقليميّة والدوليّة”.
