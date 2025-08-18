Advertisement

لبنان

طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:00
استقبل رئيس بلدية طرابلس، الدكتور عبد الحميد كريمة، وفداً من الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "TİKA"، ضم المنسق العام في لبنان أونور غيز ونائبه عثمان أوجايل، ومسؤول مكتب الوكالة في طرابلس المهندس حبيب حمزة.
وخلال اللقاء، تم التوافق على إطلاق مشروع ترميم مدرسة الشهداء في حي البرطاسي، ضمن خطة تطوير البنية التحتية التربوية في المدينة، بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب. كما ناقش المجتمعون مجموعة من المشاريع التنموية المرتقبة لتعزيز الخدمات الأساسية وتطوير المرافق العامة بما يخدم حياة المواطنين في طرابلس.
