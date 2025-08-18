طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية

Advertisement

استقبل رئيس بلدية ، الدكتور ، وفداً من للتعاون والتنسيق "TİKA"، ضم في أونور غيز ونائبه عثمان أوجايل، ومسؤول مكتب الوكالة في طرابلس المهندس حبيب حمزة.وخلال اللقاء، تم التوافق على إطلاق مشروع ترميم في حي البرطاسي، ضمن خطة تطوير البنية التحتية التربوية في المدينة، بهدف توفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب. كما ناقش المجتمعون مجموعة من المشاريع التنموية المرتقبة لتعزيز الخدمات الأساسية وتطوير المرافق العامة بما يخدم حياة المواطنين في طرابلس.