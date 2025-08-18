Advertisement

لبنان

آخر معلومة.. ماذا قال بري لبراك؟

Lebanon 24
18-08-2025 | 13:38
A-
A+
Doc-P-1406232-638911484092870575.jpg
Doc-P-1406232-638911484092870575.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت معلومات صحفية، اليوم الإثنين، إنَّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسك في لقائه الأخير مع الموفد الأميركي توماس باراك بضمان وقف إطلاق النار من قبل إسرائيل وإنسحاب الأخيرة من لبنان"، مشيرة إلى أنَّ "براك وهو وافق على ذلك، وسيزورُ إسرائيل لاستكمال التفاوض معها". 
Advertisement
 
وعلى صعيد آخر، ذكرت المعلومات أنَّ "رئيس الجمهورية جوزاف عون أصرَّ على ضرورة تطمين البيئة الشيعية لاسيما بعد الأزمة السياسية التي سببتها قرارات الحكومة الأخيرة".
مواضيع ذات صلة
منشور ثان لبرّاك عن لبنان... ماذا قال؟
lebanon 24
19/08/2025 00:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات جديدة... هذا ما كُشف عن الطرح الذي قدّمه برّي لبرّاك
lebanon 24
19/08/2025 00:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
عن حصول حرب أهلية.. ماذا قال بري؟
lebanon 24
19/08/2025 00:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة.. ماذا قال الجميل للرئيس بري؟
lebanon 24
19/08/2025 00:20:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:11 | 2025-08-18
16:58 | 2025-08-18
16:55 | 2025-08-18
16:40 | 2025-08-18
16:34 | 2025-08-18
16:25 | 2025-08-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24