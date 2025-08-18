Advertisement

لبنان

هذا جديد "زودة العسكريين"

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
18-08-2025 | 14:41
علم "لبنان24" أنَّ عناصر الجمارك اللبنانية لم يتقاضوا حتى الآن المُساعدة المالية التي تمّ إقرارها للعسكريين.
ووفقاً للمعلومات، فإنَّ العناصر ينتظرون تحويل أموالهم إلى المصارف لتقاضيها، علماً أن العسكريين من الأسلاك الأخرى حصلوا عليها قبل أيام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

