هذا جديد "زودة العسكريين"

علم " " أنَّ عناصر لم يتقاضوا حتى الآن المُساعدة المالية التي تمّ إقرارها للعسكريين.

Advertisement

ووفقاً للمعلومات، فإنَّ العناصر ينتظرون تحويل أموالهم إلى المصارف لتقاضيها، علماً أن العسكريين من الأسلاك الأخرى حصلوا عليها قبل أيام.